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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم
الإثنين 07 ديسمبر 2020 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، صباح اليوم الاثنين، على النحو التالي:
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الأخبار الرئيسية
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صحيفة تكشف : هكذا ستتعامل السلطة مع الأسرى "لإنهاء الخلافات مع اسرائيل حول رواتبهم" ..
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