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إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة واعتقال آخرين

الإثنين 07 ديسمبر 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أصيب، اليوم الاثنين، أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقل آخرون.

وأفاد مصدر أمني ، بأن مواجهات اندلعت عند الشارع الرئيس القدس/الخليل بين الشبان وقوات الاحتلال، إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 شبان بأعيرة نارية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، واعتدت على قاطنيها.

كما اعتقلت تلك القوات من مخيم الدهيشة كلا من: شهاب حسن مزهر (45 عاما)، ومحمد نضال أبو عكر (26عاما)، والشقيقين محمد (27 عاما) ونعيم رأفت أبو عكر (26 عاما) من الدوحة غربا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

#مخيم الدهيشة #الاحتلال

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