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"شمس" تثير جدلا بعد "أحضان" مع شبان سعوديين (شاهد)

الإثنين 07 ديسمبر 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"شمس" تثير جدلا بعد "أحضان" مع شبان سعوديين (شاهد)



وكالات

أثارت المغنية "شمس الكويتية" جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لها خلال زيارتها السعودية، وهي تحتضن شبانا وتبادلهم القبلات.

واتهم مغردون سعوديون المغنية "شمس" باستفزازهم، عبر مخالفتها إجراءات التباعد الخاصة بفيروس "كورونا"، وتجاهلها عادات الشعب المحافظ على تعاليم الدين الإسلامي، والذوق العام.

وكانت "شمس" أثارت جدلا قبل أيام في السعودية أيضا، بعد قولها إنها ستطلق مبادرة لعمل مسابقة لأفضل "شيف" سعودية، معقبة: "البنت السعودية ما هي اتكالية مثل ما الإعلام يظهرها".

واتهم مغردون المغنية الشهيرة بالتدخل في شؤون السعودية، والتلميح إلى اضطهاد المرأة في المملكة.

فيما دافع آخرون عن "شمس"، قائلين إن مبادرتها إيجابية، ولا تحمل أي معان أخرى يمكن تفسيرها بشكل خاطئ.

يشار إلى أن تقارير تحدثت عن أن "شمس الكويتية" تنحدر من أصول سعودية، وولدت في محافظة حفر الباطن الحدودية مع الكويت.

#شمس الكويتية #السعودية #احضان #قبلات #شبان سعوديين

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