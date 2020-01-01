إسرائيليون عالقون في مطار دبي بعد وقف إصدار تأشيرات

القدس المحتلة / سما /

علق أكثر من 200 إسرائيلي في مطار دبي، صباح اليوم، الإثنين، "لأسباب غير معروفة" بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة.

ونقلت القناة عن المسافرين أنهم أبلغوا أن هناك تعديلا على لوائح التأشيرة وأنهم ممنوعون من دخول دبي.

وقال مسؤولون في قطاع الطيران الإسرائيلي إن دبي أوقفت إصدار تأشيرات دخول للإسرائيليّين منذ السابعة من مساء أمس، الأحد، دون خلفيّة واضحة.

والإسرائيليون العالقون في مطار دبي وصلوا إليه عبر رحلتين جويّتين لشركتي "فلاي دبي" و"يسرائير"، التي تجري اتصالات مكثّفة مع وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة.

وذكرت القناة أن المسافرين الإسرائيليّين واجهوا مصاعب في مطار دبي منذ الأمس، إلا أنهم تمكّنوا من التغلّب على المصاعب ودخول دبي، قبل إيقافها بشكل نهائي. وحطّت 4 رحلات إسرائيلية في دبي بالأمس.

والأسبوع الماضي، رفض مطار بن غوريون استقبال شخصيتين إماراتيتين "بارزتين" وحال الأمر دون عدم دخولهما إلى اسرائيل بعد أن هبطت طائرتهما التابعة لشركة "فلاي دبي" في إسرائيل، بعد يومين على انطلاق الرحلات الجوية بين أبو ظبي وتل أبيب.

وذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه بعد هبوط الطائرة في مطار بن غوريون، رفضت السلطات المختصة في المطار السماح للشخصيتين الإماراتيين من دخول إسرائيل، على الرغم من أنهما حضرا بناءً على دعوة خاصة من شركة "ليزر موديلنغ".

ورفض موظفو "سلطة الإسكان والهجرة" إدخالهما وذلك بالرغم من استكمالها نماذج التصاريح الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المواطنين الإماراتيين احتجا على طريقة التعامل معهما، واضطرا للصعود للطائرة الأولى والعودة إلى الإمارات". وذكرت الصحيفة أن الحديث يدور عن "شخصيتين تحظيان باحترام كبير في الإمارات".