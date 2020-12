ترامب يعلن إصابة رودي جولياني بقيروس كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن محاميه الشخصي رودي جولياني أصيب بفيروس كورونا.





وكتب ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: "رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بفيروس الصين. أتمنى له الشفاء العاجل، سوف نستمر". مكررا العبارة التي سبق أن اثارت غضب بكين.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!