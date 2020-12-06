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ترامب يعلن إصابة رودي جولياني بقيروس كورونا

الأحد 06 ديسمبر 2020 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن إصابة رودي جولياني بقيروس كورونا



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن محاميه الشخصي رودي جولياني أصيب بفيروس كورونا.



وكتب ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: "رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بفيروس الصين. أتمنى له الشفاء العاجل، سوف نستمر". مكررا العبارة التي سبق أن اثارت غضب بكين.

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