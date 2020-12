الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني يتهم إدارة ترامب بممارسة التضليل

اتهم المدير السابق للوكالة الأمريكية للأمن السيبراني كريس كريبس إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتقديم معلومات مضللة بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال في تغريدة إن خطاب إدارة ترامب بشأن الانتخابات يعتبر "حملة تضليل نشطة ومنسقة لتقويض الثقة في انتخاباتنا".

I’d much rather be watching football right now. Yet everyone should watch the rally to see an active, coordinated #disinfo campaign to undermine confidence in our elections. This is not stumping for candidates. This is corrosive to democracy. I’d rather be watching football.