توتنهام يستعيد صدارة الدوري الانجليزي بتغلبه على أرسنال (2/0) فيديو

سما

تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه أرسنال بهدفين دون مقابل في مباراة ديربي شمال لندن التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية السبيرز الكوري الجنوبي هيونغ مين سون وهاري كين في الدقيقتين 13 و45+1 على الترتيب.



وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 24 نقطة واستعاد الصدارة، فيما واصل أرسنال نزيف النقاط حيث تعرض في المباريات الأربع الأخيرة لثلاث خسارات وتعادل، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".



وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات انفرد كين بعد هدفه اليوم بلقب الهداف التاريخي لديربي شمال لندن في جميع المسابقات برصيد 11 هدفا، مقابل 10 أهداف لكل من إيمانويل أديبايور وبوبي سميث، و8 أهداف لروبرت بيريز وألان سندرلاند.