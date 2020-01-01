  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: تقدم في مشروع بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس

الأحد 06 ديسمبر 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: تقدم في مشروع بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس



القدس المحتلة /سما/

 ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأحد، أن هناك تقدمًا طرأ في مخطط المشروع الاستيطاني لبناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية في منطقة مطار القدس "عطروت" شمال المدينة.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل تنوي تجاهل الانتقادات الدولية بشأن البناء الاستيطاني، وستعمل على استكمال خطوات البناء قبل دخول جو بايدن للبيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن التقدم في المخطط جاري بعد اللقاء الذي جرى بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة الأخير إلى إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية.

#استيطان #القدس المحتلة #منطقة مطار القدس #عطروت #وحدات استيطانية #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الهلال السوداني وفايبرز الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

اسعار العملات مقابل الشيكل

نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء محمد بن سلمان سرا

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2020

شاهد .. مسلسل ضحايا حلال الجزء الأول الحلقة 1 الأولى والثانية 2

كيف تكتشف الفارق في فقدان حاسة الشم خلال فيروس كورونا والإنفلونزا ؟

حقيقة وفاة آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني

الأخبار الرئيسية

رسميًا.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة

ما هي رؤية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حول اسرائيل والفلسطينيين والملف النووي؟

123

جنرال اسرائيلي:كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

رئيس الوزراء: لو بقي ترامب في الحكم لاضطرت فلسطين لسحب سفرائها من 21 دولة عربية..!

مستشار وزيرة الصحة يحذر: الحالة الوبائية في غزة صعبة جداً.. ولا نستطيع فحص جميع المواطنين بالقطاع