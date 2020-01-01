"جماعات الهيكل" تطلق موسماً لاقتحام الأقصى تحت عنوان "شتاء يهودي في جبل الهيكل "

القدس المحتلة /سما/

دعا قادة اتحاد منظمات جبل الهيكل جمهور المتطرفين اليهود إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتحويل هذا الشتاء إلى "شتاء يهودي" في المسجد الأقصى، والبرنامج الذي أطلقه اتحاد منظمات الهيكل المتطرفة يتزامن مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي "عيد الحانوكاه" الذي يمتد بين ١٠-١٨ من شهر ١٢، أي بدءاً من الخميس القادم وعلى مدى الأسبوع الآتي بأكمله.

ودعت جماعات الهيكل المتطرفة الى تكريس الاحتفال به بإشعال الشمعدانات والرقص ليلاً في ساحة الغزالي مقابل باب الأسباط. وإضاءة الشمع في باب العامود والرسومات المرسلة الى الاسوار في باب الخليل وعلى طول أبواب واسوار باب الساهرة وشارع السلطان سليمان القانوني .

وخوفاً من محدودية استجابة المستوطنين لدعوتها جندت تلك الجماعات كل قادتها التاريخيين أمثال جرشون سلمون مؤسس "أمناء جبل الهيكل" ويهودا غليك واوري اريئل وغيرهم للدعوة والمساهمة في اقتحامات الأقصى بشكل يومي لتشجيع جمهورها المتطرف على مرافقتهم.

يذكر أن هذه الجماعات ذاتها كانت قد وجهت نداءات مصورة اليوم وعلى مدى الشهر الماضي للإمارات والبحرين لمساعدتهم في إقامة صلوات مشتركة في ساحات ومساطب المسجد الأقصى المبارك، ومساعدتهم في التخلص من إدارة الأوقاف الإسلامية للأقصى الامر الذي اثار مفتي القدس والديار الفلسطينية في خطبة الجمعة الماضية ونفى ورفض أي شكل من اشكال الصلاة لغير المسلمين في المسجد الأقصي المبارك ، مؤكداً ان الأقصى مسجداً للمسلمين وحدهم ولا يمكن إقامة صلوات لغير المسلمين في المسجد الأقصى.