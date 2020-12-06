  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو لإبل سوداء تجري فوق حبيبات البرد في السعودية يثير إعجاب المشاهدين

الأحد 06 ديسمبر 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو لإبل سوداء تجري فوق حبيبات البرد في السعودية يثير إعجاب المشاهدين



وكالات

تمكن شاب سعودي من تصوير مقطع فيديو لقطيع من الإبل الأسود وهي تجري فوق حبيبات البرد في منطقة البدع غرب حائل في المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "س إن إن" فقد أثار الفيديو الذي انتشر في وسائل الإعلام إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل والإنترنت المختلفة.

وتمكن المصور السعودي الشاب عبدالرحمن إبراهيم صالح آل علي عن طريق الصدفة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من تصوير مشهدا متميزا ونشره على صفحته على "تويتر" وقال إنه  لقطيعاً من الإبل السوداء، أو (المجاهيم)، وهي تجري فوق حبيبات البرد التي ملأت أرض المنطقة.


ونقلت الوكالة عن الشاب السعودي قوله: "من خلال متابعة الأحوال الجوية، أدركت التوقعات بهطول مطر غزير على المنطقة. واتجهت إلى غرب منطقة حائل، وفعلاً، تساقط المطر وكميات من البرد".

وأردف عبد الرحمن (30 عاما): "عند قيامي بعملية التوثيق، ظهرت الإبل السوداء بعد تساقط البرد، فالتقطت هذا المشهد الرائع الذي يعكس لون السماء، إضافةً إلى لون الإبل السوداء مع البرد".

#الابل الأسود #السعودية #المجاهيم #س إن إن #تويتر

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الهلال السوداني وفايبرز الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

اسعار العملات مقابل الشيكل

نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء محمد بن سلمان سرا

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2020

شاهد .. مسلسل ضحايا حلال الجزء الأول الحلقة 1 الأولى والثانية 2

كيف تكتشف الفارق في فقدان حاسة الشم خلال فيروس كورونا والإنفلونزا ؟

حقيقة وفاة آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني

الأخبار الرئيسية

رسميًا.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة

ما هي رؤية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حول اسرائيل والفلسطينيين والملف النووي؟

123

جنرال اسرائيلي:كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

رئيس الوزراء: لو بقي ترامب في الحكم لاضطرت فلسطين لسحب سفرائها من 21 دولة عربية..!

مستشار وزيرة الصحة يحذر: الحالة الوبائية في غزة صعبة جداً.. ولا نستطيع فحص جميع المواطنين بالقطاع