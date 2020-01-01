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اصابة عدد من المواطنين خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا

الأحد 06 ديسمبر 2020 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة عدد من المواطنين خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا



نابلس /سما/

 اصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي واختناقا بالغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة بيتا، جنوب شرق نابلس، مساء اليوم الأحد.

وذكرت مصادر محلية ان قوة كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ، وشرع الجنود بتفتيش عدد من منازل المواطنين، واندلعت خلال ذلك مواجهات عنيفة بين شبان البلدة وقوات الاحتلال، حيث رشق الشبان دوريات الاحتلال بالحجارة واشعلوا الاطارات واغلقوا الشوارع فيما اطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما ادى الى وقوع العديد من الاصابات في صفوف المواطنين والذين تم اسعافهم ميدانيا.

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