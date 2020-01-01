معروف: الإجراءات المتخذة في القطاع "ليست بدعة" إنما برتوكولات عالمية تم إقرارها

غزة /سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "سلامة معروف"، " تم رصد نسبة التزام عالية من المواطنين بالإجراءات الجديدة والتي نعول كثيرًا عليها في الحد من تفشي الوباء داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود جهد كبير من المؤسسات الحكومية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الجديدة.

وأكد معروف خلال حديثه لبرنامج "هنا فلسطين" عبر فضائية الأقصى، أن جزء أساسي من الأمور التي تراعي عند اتخاذ القرارات لمكافحة كورونا هو بقاء عجلة المجتمع تدور كما هي دون تغيير.

وأشار إلى أن كل الخيارات التي جرى اتخاذها سابقا ستبقى مطروحة وقد تصل للإغلاق التام ويتم العمل على تجنبه لأن تبيعاته كبيرة على مناحي الحياة بقطاع غزة.

الإجراءات الحكومية

ولفت معروف إلى أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها ليست بدعة وغير مبتكرة في قطاع غزة إنما هي برتوكولات عالمية تم اقراراها ويتم العمل بها حسب معدل انتشار المرض في الدول وتفرض خصوصية كل مجتمع نفسها على الإجراءات.

وقال معروف "كانت هناك حالة من التهيئة للنخبة المجتمعية قبل إقرار الإجراءات الأخيرة وقد شاركت بعض الفصائل في ذلك ووضعت أمامها كل النقاشات بخصوص الوضع الصحي في غزة" منوهًا لوجود خطة عمل للتواصل مع كافة شرائح المجتمع عن كامل الإجراءات التي تم اتخاذها ولماذا اتخذت هذه الإجراءات والجدوى منها.

توفير عينات الفحص

وأكد معروف وجود جهود كبيرة لتعزيز المنظومة الصحية بعينات الفحص وغيرها من التجهيزات الهامة لمكافحة الوباء، مضيفًا "نأمل أن لا نصل لمرحلة أن ننصدم بعقبة عدم توفير عينات الفحص، فهي أول مرحلة في محاربة تفشي الفيروس".

وشدد معروف على أنه لا يمكن السماح بعدم حصول القطاع الصحي على عينات الفحص وهناك وعود كبيرة بتوفيرها ونسعى لتوفيرها بأعداد كبيرة لنتجاوز بها فصل الشتاء ولكي لا نبقى أسرى لعدم توفيرها.

ونوه إلى أنه منذ نهاية أغسطس إلى الآن تم إجراء قرابة 210 آلاف عملية فحص في المختبر المركزي لوزارة الصحة وهو رقم كبير على صعيد الامكانيات والقدرات الموجودة.

الجهود الحكومية

وأضاف معروف "نتحدث عن 100 ألف مخالط يتم متابعتهم من وزارة الصحة وتتم المتابعة تلفونيا وميدانيا ويتم اعطاءهم ارشادات وغيرها، وهذا يتم من قبل كوادر وزارة الصحة والداخلية ويتم دعمهم بميزانية من وزارة المالية".

وأكد أن وزارة التربية والتعليم سعت لتوفير الانترنت لعديد الفئات الأكثر حاجة لكي تتحقق الاستفادة التعليمية وتهيأ الظروف لأبناءهم لاستمرار العملية التعليمية عن بعد.

وأشار معروف إلى أنه سيتم تعزيز التعليم عن بعد خلال الفترة القادمة إن لم يتم التمكن من العودة للتعليم الوجاهي، وأقرت وزارة التربية والتعليم عديد الخطط في ذلك.