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العلماء يحددون فئة من البشر قد يصيبهم كورونا لفترة أطول من غيرهم

الأحد 06 ديسمبر 2020 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلماء يحددون فئة من البشر قد يصيبهم كورونا لفترة أطول من غيرهم



وكالات

قامت مجموعة من المختصين البريطانيين، بدراسة الأشخاص المعرضين للإصابة بـ "فيروس كورونا لأمد أطول من غيرهم .

وتبين أن هذه المجموعة، تضم في المقام الأول، النساء اللواتي دخلن سن اليأس، وذلك لانخفاض مستوى هرمون الاستروجين الجنسي الأنثوي.

وأجرى العلماء دراسات، وحللوا بيانات لأكثر من نصف مليون امرأة في بريطانيا، في الفترة بين مايو ويونيو.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تبين من النتائج، أن النساء في الفئة العمرية 45-50 اللواتي تعرضن لانقطاع الطمث، كان لديهن مستويات أعلى من فيروس كورونا من النساء الباقيات.

وتبين كذلك، أن النساء من هذه المجموعة، أكثر من غيرهن تحدثن عن خلل في حاسة الشم، وعن تعرضهن للحمى والسعال المستمر.

وفي الوقت نفسه، كان لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 45 عاما مستويات أقل من فيروس كورونا المتوقع. وخلص العلماء إلى أن الإستروجين قد يعمل كعامل وقائي ضد المرض

#فيروس كورونا #هرمون الاستروجين #بريطانيا #صحيفة ديلي ميل

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