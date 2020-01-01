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د. الحلبي: أبلغنا الصحة برام الله والمؤسسات الدولية بنفاذ مواد الفحص ولم يستجب أحد

الأحد 06 ديسمبر 2020 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. الحلبي: أبلغنا الصحة برام الله والمؤسسات الدولية بنفاذ مواد الفحص ولم يستجب أحد



غزة /سما/

أكد د. أيمن الحلبي، مدير الخدمات الطبية المساعدة في وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، توقف العمل في المختبر المركزي الوحيد في القطاع بعد نفاذ مواد الفحص.

وقال الحلبي، في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "إن وزارة الصحة أبلغت خلال الأيام الماضية وزارة الصحة في رام الله ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بأن المواد أوشكت على النفاذ ولم تجد استجابة من أحد".

وحمل الحلبي، الاحتلال المسؤولية في ذلك، مشيراً إلى أنه لا يسمح بدخول المود إلى القطاع، وإذا سمح بذلك فتكون بالحد اليسير الذي لا يكاد يكفي إلا لأيام قليلة.

وأشار، إلى أن الأيام الماضية شهدت تعديلاً لبروتوكولات سحب العينات مع تغير الخارطة الوبائية، لكن اليوم نتحدث عن توقف عملية الفحص بشكل كامل.

وحذر د. الحلبي، من عدم استجابة وزارة الصحة في رام الله، والمؤسسات الدولية، لتوفير المواد اللازمة خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن قطاع غزة سيكون أمام مشكلة كبيرة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #الضفة الغربية #منظمة الصحة العالمية #فحوصات كورونا

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