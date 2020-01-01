  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حادث خطير بين فرقاطتين تركية ومصرية خلال تدريبات في المتوسط

الأحد 06 ديسمبر 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حادث خطير بين فرقاطتين تركية ومصرية خلال تدريبات في المتوسط



وكالات

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن حادثا خطيرا وقع بين فرقاطتين تركية ومصرية خلال تدريبات "ميدوزا" المشتركة بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في البحر المتوسط.

ونقل موقع Infognomon عن مصادر في الحرس الوطني القبرصي تأكيدها أن الفرقاطة المصرية المنخرطة في الحادث الذي وقع صباح أمس السبت من نوع "أولفر هازرد بري"، فيما أفادت قناة OPEN TV بأن الفرقاطة التركية تحمل اسم "كمال ريس" وسبق أن تعرضت لحادث تصادم مع سفينة تابعة للبحرية اليونانية في أغسطس.

ووفقا للتقارير، حاولت الفرقاطة التركية دخول منطقة التدريبات داخل المجال البحري المصري ورفضت الانصياع لطلب مغادرة المنطقة.

وحسب OPEN TV فإن الفرقاطة المصرية بدورها اندفعت فجأة نحو السفينة التركية في محاولة للتصادم، لكن القبطان التركي "هرب على الفور" ولم تحاول سفينته الاقتراب من منطقة التدريبات مجددا.

#وسائل اعلام يونانية #مصر وتركيا #تدريبات ميدوزا #اليونان #قبرص #فرنسا #الامارات #البحر المتوسط #فرقاطة كمال ريس

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الهلال السوداني وفايبرز الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

اسعار العملات مقابل الشيكل

نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء محمد بن سلمان سرا

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2020

شاهد .. مسلسل ضحايا حلال الجزء الأول الحلقة 1 الأولى والثانية 2

كيف تكتشف الفارق في فقدان حاسة الشم خلال فيروس كورونا والإنفلونزا ؟

مقترح تركي هو الأول من نوعه لتسوية الخلافات مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

123

جنرال اسرائيلي:كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

رئيس الوزراء: لو بقي ترامب في الحكم لاضطرت فلسطين لسحب سفرائها من 21 دولة عربية..!

مستشار وزيرة الصحة يحذر: الحالة الوبائية في غزة صعبة جداً.. ولا نستطيع فحص جميع المواطنين بالقطاع

عملاو موسى

عمرو موسى يكشف: دولتان عربيتان أعاقتا دخولي للجامعة العربية وتل أبيب وواشنطن سعدتا بتعييني

صحة غزة: توقف المختبر المركزي عن اجراء فحوصات كورونا جراء نفاد مواد الفحص