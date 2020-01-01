توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع تجريبي لمعالجة النفايات الطبية المعدية

رام الله /سما/

وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزيرة الصحة مي الكيلة، مذكرة تفاهم مشتركة لإنشاء مشروع تجريبي لمعالجة النفايات الطبية المعدية في وسط الضفة الغربية.

يأتي ذلك في إطار مشرع التعاون الفني لتطوير القدرات في مجال ادارة النفايات الصلبة في فلسطين، والذي تم التحضير له بالتعاون بين وزارتي الحكم المحلي والصحة، وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)

ويشمل المشروع إنشاء نظام لمعالجة النفايات الطبية المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية والطبية، ابتداءً من الفصل عند المصدر والجمع والترحيل والمعالجة، وذلك من خلال تقنية مناسبة مثل ((Autoclaving ، وانشاء وحدة معالجة بقدرة تقريبية 1000 كغم باليوم .

بدوره، أكد الصالح أهمية هذا المشروع الذي من شأنه أن يسهم في تحسين ادارة النفايات الطبية في فلسطين وذلك تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، والتي تستوجب التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

من جهتها، أكدت الوزيرة الكيلة أهمية العمل على التخلص السليم والآمن من النفايات الطبية وحسب الطرق العلمية والفعالة ومعالجتها قبل طرحها في المكبات الصحية للتقليل من آثارها الصحية والبيئية.