يضم 150 شقة وعدد من الغرف الفندقية.. مخطط لبناء برج استيطاني هو الأطول بالقدس المحتلة

القدس المحتلة /سما/

كشف اعتراض قدمه نحو 400 مستوطن يقطن مستوطنة التلة الفرنسية شمال القدس الشرقية المحتلة للجنة التخطيط والبناء في القدس، ضد خطة إسرائيلية لبناء برج من 30 طابقا يعتبر الأطول في المدينة بين الجامعة العبرية ومستشفى هداسا وذلك على أراضي مصادرة من بلدة العيسوية، وبحسب المعارضين من المستوطنين، ستؤدي الخطة إلى ازدحام في المستوطنة وانهيار البنية التحتية وازدحام في حركة المرور في كل المنطقة.

ووفق المخطط الذي كشف عنها ذلك الاعتراض الذي قدم نهاية الأسبوع الماضي سيتم بناؤه في المركز التجاري للتلة الفرنسية، لاستخدامات متعددة، مكاتب ومحال تجارية ويضم أكثر من ١٥٠ وحدة استيطانية وشقق صغيرة لصالح طلاب الجامعة.

وتبلغ مساحة المخطط - حوالي ٢،٥ دونم ويتم توزيع الجزء التجاري من الخطة على مساحة تبلغ حوالي ١٣٠٠ متر مربع، وحوالي ٤٠٠ متر مربع لفنادق ومساكن الطلاب وحوالي ١٢٠٠ متر مربع للاستخدام العام، و بناء حوالي ١٥٠ وحدة استيطانية بواقع ١٠٠متر للشقة .

وقال اعتراض مستوطني التلة الفرنسية، انه تم جمع حوالي ١٠٠،٠٠٠ شيكل لصالح الاعتراضات والمتابعة القانونية:"انه منذ حوالي عام تمكن المطورون بسرعة مذهلة من تغيير استخدام الأرض المصادرة من" تجاري "إلى" تجاري وسكني "وحصلوا على إضافة غير مسبوقة بحوالي 2000 بالمائة من البناء".

وتوضح الخطة المعلنة والمصادق عليها مبدأيا بشكل مضلل موقع البرج بالقرب من خط القطار الخفيفة الذي يجري مده منذ العام الماضي، بينما يقع البرج عمليًا في منتصف الشارع على بعد 200 متر من خط القطار هذا يعني ان الخطة تفتقر إلى العشرات من أماكن وقوف السيارات علماً ان في المستوطنة 19 برجًا وهناك نقص كبير في أماكن وقوف السيارات. احسب الاعتراض.

وحسب احد المعترضين على الخطة والمشروع الضخم المحامي مايك بلاس من سكان مستوطنة التلة الفرنسية" الخطة ستغير تمامًا أفق القدس وطبيعة الحي، وتحولها إلى فضاء حضري شبيه بمانهاتن. ويشير أيضًا إلى أن البرج سيرتفع إلى ارتفاع 913.8 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو على خط البصر المباشر من البلدة القديمة وسيكون أعلى بحوالي 30 إلى 40 مترًا من أعلى المباني في سلسلة التلال شمال شرق القدس. سيؤدي هذا إلى إنشاء أفق يرتفع فوق البلدة القديمة و"جبل الهيكل" هذا البرج، إلى جانب الأبراج التي ستُبنى في أعقابه، سيقزمان أهم موقع تراث عالمي في البلاد.

وهاجم المعترضون سلوك البلدية في الترويج للخطة: "البلدية جزء من نوع من الخداع ، كما لو كانت هذه الخطة عبارة عن خطة محلية لمرة واحدة ولمرة واحدة لبناء برج ، عندما لا يكون الوضع كذلك - في الممارسة العملية ، وبدون علمها ، ستوافق لجنة المنطقة على خطة ستحدد طبيعة الحي دون تنفيذ إجراء تخطيط مناسب ".كما قدم أصحاب المحلات التجارية في المركز التجاري المجاور ، والمخطط أيضًا لمزيد من البناء ، اعتراضًا من المحامي تال رانيل كوهين ، وطالبوا بإجراء تخطيط شامل للمركز التجاري والمكاتب معًا ، للسماح بتسلسل تخطيط منطقي ومنسق مع طبيعة المنطقة المرتفعة المشرفة على البلدة القديمة وغور الأردن معاً .