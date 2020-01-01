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قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت

الأحد 06 ديسمبر 2020 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت



وكالات

أعلنت سلطات فرانكفورت إجلاء حوالى 12800 شخص، الأحد، من العاصمة المالية لألمانيا من أجل تفكيك قنبلة بريطانية تزن 500 كلغ تعود إلى الحرب العالمة الثانية.

وعثر على القنبلة في ورشة بناء في حي غالوس، ما أرغم على إغلاق محيط الموقع على مسافة 700 متر تفاديا للأضرار التي قد تنجم عن القنبلة في حال انفجارها، وفق المصادر ذاتها.

وفي ظل القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19، قد تستغرق العملية بعض الوقت وتتواصل في المساء، وفقا لفرانس برس.

وبعد 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا تزال هناك في ألمانيا قنابل لم تنفجر، ويعثر عليها في غالب الأحيان في ورش بناء.

وتم تفكيك 7 قنابل هذه السنة بعد العثور عليها في أول موقع أوروبي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، يتوقع افتتاحه في 2021 قرب برلين.

كما تم تفكيك قنابل هذه السنة في كولونيا ودورتموند (غرب).

وفي 2017 عثر في فرانكفورت على قنبلة تزن 1,4 طنا، ما أثار أكبر عملية إجلاء في أوروبا منذ 1945، شملت 65 ألف شخص.

#الحرب العالمية الثانية #قنبلة بريطانية #فرانس برس

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