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اتهام فلسطيني من الرملة بالتحريض على "الإرهاب"

الأحد 06 ديسمبر 2020 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام فلسطيني من الرملة بالتحريض على "الإرهاب"



القدس المحتلة /سما/

 قدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد كمال طنوس (50 عامًا)، فلسطيني من سكان مدينة الرملة داخل الخط الأخضر، بتهمة التحريض على "الإرهاب" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والانتماء لمنظمة "إرهابية"، على حد زعمه.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن طنوس نشر على مدار 3 سنوات ونصف، منذ فبراير/ شباط 2017، وحتى نهاية أغسطس/ آب 2020، بشكل منهجي ومتكرر وبشكل واسع عبارات تعاطف ودعم لصالح حزب الله وحماس.

وتم مسبقًا استجواب طنوس تحت التحذير بسبب منشورات ما بين يوليو/ تموز 2017، وفبراير/ شباط 2019، حيث كان يركز على نشر ذلك خلال هجمات وقعت بدوافع قومية، وأخرى خلال خطابات حسن نصرالله أمين عام حزب الله اللبناني، كما أنه نشر منشورات تثني على الشهيد أشرف نعالوة، وعاصم البرغوثي، وغيرها من عشرات المنشورات.

#اسرائيل #لائحة اتهام

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