أكبر وفد اقتصادي إسرائيلي يتوجه إلى الإمارات

القدس المحتلة /سما/

توجه أكبر وفد اقتصادي إسرائيلي على الإطلاق، إلى الإمارات للمشاركة في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا، والذي يعد من أكبر معارض الابتكار في الخليج والشرق الأوسط.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الوفد توجه بمساعدة من وزارة الخارجية، مشيرةً إلى أنه يضم حوالي 400 شخص منهم كبار المسؤولين في القطاع الحكومي، والشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا والقطاع الخاص.

ووفقًا للقناة، فإن الوفد توجه ضمن جزء من النشاط الاقتصادي الواسع بين الإمارات وإسرائيل، بما يخدم العلاقات الدبلوماسية بعد توقيع اتفاقية أبراهام.

وكجزء من الزيارة، ستُفتتح لأول مرة قمة بين الإمارات وإسرائيل لصالح الاقتصاد الرقمي المستقبلي.