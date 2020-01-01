رئيس الوزراء: لو بقي ترامب في الحكم لاضطرت فلسطين لسحب سفرائها من 21 دولة عربية..!

رام الله /سما/

قال رئيس الحكومة د. محمد اشتية ان القرار النهائي حول موضوع الاغلاق من عدمه سيتم اتخاذه يوم غد الاثنين بعد النظر في توصيات اللجنة الوبائية العليا.

لكن اشتية خلال لقائه مع عددا من الصحفيين في رام الله اليوم أوضح ان قرار الاغلاق الشامل يتم اتخاذه بناء على عدد الوفيات بسبب كورونا، وفلسطين عدد وفياتها قليل جدا مقارنة بالدول المجاورة.

وحول موضوع اغلاق المداس، قال ان الحالة الوبائية في المدارس مسيطر عليها، وانه مقارنة بعدد الطلبة نسب الاصابات قليلة".

وحول مرحلة حكم ترامب، "قال ان القضية الفلسطينية مرت بـ 4 سنوات عجاف، وحاول ترامب جاهدا خلالها الضغط على القيادة الفلسطينية، وعمل على نقل السفارة الامريكية الى القدس ومحاولة تمرير صفقة القرن وايقاف الدعم المالي بالكامل وهذا سبب ضغط سياسي واقتصادي كبيرين على القيادة الفلسطينية".

وقال ان ترامب عمل على الضغط على القيادة الفلسطينية من خلال موضوع التطبيع مع الدول العربية، ونجح في ذلك من خلال الامارات والبحرين، وعملت فلسطين على سحب سفيريها من البلدين، مشيراً الى انه لو بقي ترامب في الحكم لاضطرت فلسطين لسحب سفرائها من 21 دولة عربية.

وحول الادارة الامريكية الجديدة برئاسة جون بايدن "قال لا نراهن عليها كثيرا، لكن تصريحات بايدن ضمن برنامجه الانتخابي كانت واضحه برفضه لسياسة الضم، وتوجهه لاعادة فتح مكتب ممثلية فلسطين في واشطن وإعادة تمويل الاونروا و إعادة المساعدات لفلسطين و فتح مكتب قنصلية أمريكية في القدس الشرقية.

و فيما يتعلق باموال المقاصة، قال ان السلطة استلمتها بالكامل ولكنها لم تستلم مستحقاتها الاقتصادية و المالية من إسرائيل من ضمنها اتفاق النشاط الاقتصادي في المناطق ج و ال 60% من الضرائب على المعابر .

و حول موضوع الاسرى، اكد اشتية رفضه الكامل ان تكون قضية الاسرى شأن اجتماعي مؤكدا ان كرامتهم من كرامة فلسطين و القيادة .