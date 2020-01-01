  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقطعون 42 شجرة زيتون معمرة ويهدمون جدرانا استنادية في ياسوف

الأحد 06 ديسمبر 2020 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقطعون 42 شجرة زيتون معمرة ويهدمون جدرانا استنادية في ياسوف



سلفيت /سما/

 أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تقطيع 42 شجرة زيتون معمرة، وهدم جدران استنادية حجرية في أراضي قرية ياسوف، شرق سلفيت، المعروفة بأرض "المحاور" الواقعة بمحاذاة مستوطنة "رحاليم"، وتعود ملكيتها للمواطنين رضا وراجح عطياني.

وأوضح محافظ سلفيت عبد الله كميل، في بيان صادر عنه، أنه تم إعطاء التعليمات اللازمة للدائرة القانونية وجهات الاختصاص بالمحافظة لمتابعة هذا الاعتداء قانونيا مع الأطراف ذات العلاقة، وفضحه على كافة المستويات.

يذكر أن أراضي قرية ياسوف تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، كان آخرها قيام مستوطني مستوطنة "تفوح" الأسبوع الماضي بتقطيع وتدمير نحو 65 غرسة زيتون من أصل 150 غرسة تم زراعتها العام الماضي في منطقة تسمى "عقدة الزر" القريبة من مدخل المستوطنة.

#مستوطنون #سلفيت

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الهلال السوداني وفايبرز الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

اسعار العملات مقابل الشيكل

نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء محمد بن سلمان سرا

كيف تكتشف الفارق في فقدان حاسة الشم خلال فيروس كورونا والإنفلونزا ؟

شاهد .. مسلسل ضحايا حلال الجزء الأول الحلقة 1 الأولى والثانية 2

مقترح تركي هو الأول من نوعه لتسوية الخلافات مع "إسرائيل"

رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر .. الرياضية السعودية

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء: لو بقي ترامب في الحكم لاضطرت فلسطين لسحب سفرائها من 21 دولة عربية..!

مستشار وزيرة الصحة يحذر: الحالة الوبائية في غزة صعبة جداً.. ولا نستطيع فحص جميع المواطنين بالقطاع

عملاو موسى

عمرو موسى يكشف: دولتان عربيتان أعاقتا دخولي للجامعة العربية وتل أبيب وواشنطن سعدتا بتعييني

اسرائيل

هآرتس: من “إدارة النزاع” إلى “السلام الاقتصادي”: هكذا تضمن إسرائيل هدوء الساحة الفلسطينية

صحة غزة: توقف المختبر المركزي عن اجراء فحوصات كورونا جراء نفاد مواد الفحص