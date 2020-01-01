نيويورك تايمز: أيام ترامب الأخيرة في البيت الأبيض خليط من الغضب والإنكار والعقاب

واشنطن /سما/

كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها على صفحتها الأولى يوم الأحد، 6 كانون الثاني 2020 أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقض أيامه الأخيرة في البيت قبل انتهاء ولايته ظهر يوم 20 من الشهر المقبل ، حين يستلم الرئيس المنتخب جو بايدن الرئاسة رسميا، غاضبا من الجميع، ومنكرا لهزيمته في الانتخابات ومتوعدا بالانتقام.

ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته تحت عنوان: "أيام ترامب الأخيرة من الغضب والإنكار والعقاب " عن بعض مستشاريه الرئيسين قولهم إنه بالكاد يظهر الرئيس للعمل، كما ألغى إلى حد كبير جدول اجتماعاته غير المرتبطة بمحاولة إعادة نتائج الانتخابات

وأضافت الصحيفة أنه على مدار الأسبوع الماضي، نشر الرئيس ترامب أو أعاد نشر حوالي 145 "تغريدة" على شبكة تويتر التي يفضلها ينتقد فيها نتائج الانتخابات التي خسرها، بينما تناول جائحة كورونا التي تحصد حياة الآلاف من الأميركيين يوميا في 4 تغريدات فقط.

وعلى عكس أي من أسلافه المعاصرين، لم يتصل ترامب بالرئيس المنتخب جو بايدن، ناهيك عن عدم دعوته إلى البيت الأبيض في زيارة ما بعد الانتخابات التقليدية، كما أنه وأشار إلى أنه قد لا يحضر حفل تنصيب بايدن، مما يجعله أول رئيس في منصبه منذ عام 1869 يرفض المشاركة في أهم طقوس الانتقال السلمي للسلطة.

وخلال الأيام الماضية، بات ترامب مشغولأ بإعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا، وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مشاركته، مساء السبت، 5 كانون الثاني في ولاية جورجيا بأول تجمع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي (3/11)، إنه سيفوز في الانتخابات التي كان الرئيس المنتخب، جو بايدن، قد فاز بها منذ نحو شهر.

وأكد الرئيس الأميركي، الذي تشارف ولايته على الانتهاء، لمئات من المؤيدين الذين تجمعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا (ولاية جورجيا) "نحن نفوز في هذه الانتخابات"، وأضاف وسط الهتافات "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر".

وعلى الرغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر أنه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.

وكانت ولاية جورجيا أعلنت فوز بايدن بأصوات الولاية قبل أن تعلن إعادة فرز الأصوات مرة ثانية بسبب ضعف الفارق بين المرشحين في عدد الأصوات، ومن المتوقع أن يعلن وزير خارجية جورجيا الاثنين، 7 كانون الثاني فوز بايدن بأصوات الولاية بعد إعادة الفرز مرة أخرى.

وفي خطوة غير مسبوقة ، اتصل الرئيس ترامب بحاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، صباح يوم السبت، لحثه على إقناع المجلس التشريعي للولاية بإلغاء فوز بايدن في الولاية وطلب من الحاكم أن يأمر بمراجعة توقيعات الأشخاص الذين صوتوا بالبري بحسب وسائل إعلام أميركيةد.

وكرر ترامب مرارا أمام الآلاف من مؤيديه السبت حصوله على 74 مليون صوت بالانتخابات، قائلا إنه الرقم الذي لم يحظ أي رئيس آخر بالحصول عليه، رغم أن غريمه بايدن كان قد فاز بالانتخابات الأخيرة بمجموع تجاوز الـ80 مليون من أصوات الناخبين.

وكانت حملة ترامب قد رفعت قضية جديدة في محاكم جورجيا تهدف لإبطال نتائج الانتخابات في الولاية، رغم خسارته العديد من القضايا المماثلة في ولايات أخرى.

وتجاوب الحضور مع ادعاءات ترامب بتزوير الانتخابات، وهتفوا بين الحين والآخر "أربع سنوات أخرى" و"أوقفوا السرقة".

ورغم ذلك، لم يخلُ خطاب ترامب من التلميح لخسارته الانتخابات الرئاسية، ولو كان الأمر دون قصد منه، وظهر ذلك جليا عندما قال إن الصين وإيران "سعيدتان" الآن، ومتحسرا بقوله "ما كنا سنفعله في السنوات الأربع المقبلة".

وتجتمع الكلية الانتخابية (المجمع الانتخابي) يوم الثلاثاء 8 كانون الأول في كل ولاية كما في العاصمة الأميركية واشنطن على حدا بحسب ما يفرضه الدستور الأميركي بخصوص ضرورة أن تحل الولايات جميع النزاعات المتعلقة بالانتخابات قبل ستة أيام من الإدلاء بأصواتها. ويُتوقع من الولايات إكمال عمليات إعادة الفرز وحل أي تحديات قانونية والتصديق على النتائج بحلول هذا التاريخ ، المعروف باسم الموعد النهائي "الميناء الآمن".

وعادة ما يعد حكام الولايات أيضًا شهادات التأكيد والتصديق على الانتخابات بحلول هذا التاريخ ، والتي تشمل أسماء الناخبين ونتائج الانتخابات المعتمدة والختم الرسمي للولاية.

ويتعين على الولايات التصديق على النتائج وإعداد شهادات التأكيد "في أقرب وقت ممكن عمليًا" بعد الانتخابات ، ولكن يجب عليها تسليم الشهادات إلى أمين المحفوظات (الأرشيف) في الولايات الأميركية وقائمة الناخبين بالولاية في موعد أقصاه 14 كانون الثاني .

وهذه هي المرة الأولى منذ إعلان فوز جورج دبيو بوش (الابن) عام 2000 وهزيمة نائب الرئيس عندئذ ، آل غور، الذي تتأخر فيها الإعلان الفائز بعد أكثر من شهر من الانتخابات.