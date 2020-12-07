أبو عاذرة يصدر تعليمات جديدة لموظفي "أونروا" في مدارس قطاع غزة

غزة/سما/

أصدر رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بغزة فريد أبو عاذرة يوم الأحد، تعليمات جديدة إلى مديري ومديرات مدارس الوكالة في قطاع غزة تتعلّق بدوام الموظفين خلال الفترة المقبلة.

ووجّه أبو عاذرة بأن يكون دوام الهيئات التدريسية في المدارس الصباحية أيام (الأحد، الثلاثاء، الخميس) من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ودوام الهيئات في المدارس المسائية يكون أيام (السبت، الاثنين، الأربعاء) من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأكّد أنّ العمل بهذه التعليمات يبدأ من صباح يوم الاثنين 07/12/2020 ويستمر إلى حين صدور تعليمات أخرى.

ونوّه إلى أنّ المعلّمين الذين يعملون خارج محافظاتهم سيداومون في مدارس منطقة سكناهم والتي تعمل في نفس الفترة، وتحت إشراف مديري مدارسهم، مع ضرورة الحصول على ما يثبت دوامهم، مبيّنًا أنّ ذلك يجري على جميع معلمي اليومي ومعلمي المساندة الذين يدعمون عملية التعلّم عن بعد كزملائهم المثبّتين.

وشدّد رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بغزة على استمرار عملية التعلم عن بعد لجميع الطلاب كالمعتاد تحت إشراف مديري المدارس.

وأشار إلى قيام المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور لاستلام وتسليم مواد التعلّم الذاتي مع المحافظة على شروط الصحة والسلامة.