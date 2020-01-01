تمديد الإغلاق على كفر مندا ويافة الناصرة وشفاعمرو

القدس المحتلة/سما/

مدّدت اللجنة الوزاريّة للإعلان عن المناطق المغلقة، اليوم، الأحد، اعتبار قريتي كفر مندا ويافة الناصرة منطقتين مغلقتين حتى الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل.

كما مدّدت اعتبار شفاعمرو بلدة مغلقة حتى الخامسة من مساء يوم الخميس.

ويُستدلُ من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، في وقت سابق اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ لغاية الساعة السابعة من صباح اليوم 56,683 مصابا من مجمل 344,005 إصابات في البلاد، وبهذا واصلت نسبة الإصابات في البلدات العربية في الارتفاع وبلغت 16.4% من مجمل الإصابات في البلاد.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية، الأسبوع الماضي، بـ3,728 إصابة جديدة، وفي المقابل على مستوى البلاد سُجّلت 8,516 إصابة جديدة لذات الحِقْبَة. وبهذا بلغت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية من مجمل المصابين الجدد في البلاد 41.5%.

وأكدت الهيئة أن الارتفاع في عدد الحالات النشطة في البلدات العربية بلغ 5,575 حالة، أما على مستوى البلاد فارتفع عدد الحالات النشطة وبلغ 13,130، وبهذا بلغت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية نحو 42% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وبلغ مجمل الفحوص على مستوى البلدات العربية، الأسبوع الماضي، 55,881 فحصا مقابل 327,163 فحصا على مستوى البلاد، وبهذا ارتفعت نسبة الفحوص في البلدات العربية، الأسبوع الماضي، إلى 16.5% من مجمل الفحوص في البلاد.

وفيما يتعلق بنسبة الفحوص الإيجابية، قالت الهيئة العربية للطوارئ، إنها ما زالت مرتفعة، إذ ارتفعت تلك النسبة في المعدل العام، الأسبوع الماضي، على مستوى البلاد وبلغت 2.6%، وفي المقابل ارتفعت تلك النسبة في البلدات العربية 6.7%.

وأشارت إلى أنه سُجّلت 12 حالة وفاة، الأسبوع الماضي، وبلغ مجمل عدد الوفيات في البلدات العربية 397 وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ66 وفاة وبلغ مجمل الوفيات 2,907، وبهذا ارتفعت نسبة الوفيات في البلدات العربية إلى 13.7% من مجمل الوفيات في البلاد.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع في عدد الحالات الخطرة والخاضعة للعلاج تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في البلدات العربية، إذ بلغ 29 حالة من مجمل 102 حالة في البلاد، أي ما نسبته 28.5% من مجمل الحالات الخطرة، تنضاف إلى ذلك 83 حالة وصفت بالخطيرة من مجمل 222 على مستوى البلاد.

يشار بالذكر إلى وجود العديد من البلدات في الدائرة الحمراء، فوفق التعريف الجديد هناك 24 بلدة عربية في الدائرة الحمراء وهي: طلعة عارة وكفر مندا وشفاعمرو ودالية الكرمل وعبلين وكفر كنا والجش ويافة الناصرة وطمرة والبعينة نجيدات وشعب وعرعرة وسخنين والهزيل في النقب وعيلبون والمشهد والناصرة وجلجولية ومجد الكروم وكفر مصر وعين نقوبا وبستان المرج، بالإضافة إلى 28 بلدة أخرى في الدائرة البرتقالية.