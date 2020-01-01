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أبو سيف: نؤكد على أهمية تطوير الواقع الثقافي بقطاع غزة

الأحد 06 ديسمبر 2020 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سيف: نؤكد على أهمية تطوير الواقع الثقافي بقطاع غزة



رام الله /سما/

أكد وزير الثقافة، الدكتور عاطف أبو سيف، على أهمية تعزيز المشهد الثقافي في قطاع غزة، من خلال احتضان الأعمال الإبداعية للعاملين في شتى الحقول الثقافية، ودعم المؤسسات والمراكز الثقافية، والعمل المشترك للنهوض بها وتطويرها.

‎جاء ذلك، خلال اختتام الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من المؤسسات والمرافق الثقافية في قطاع غزة، واطلاعه على برامجها وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها.

‎وزار أبو سيف، خلال جولته عدداً من دور النشر المحلية في القطاع، أبرزها دار اليازجي، مكتبة سمير منصور، مكتبة الشروق ودار الكلمة، مؤكداً سعي الوزارة الدائم لدعم وتشجيع قطاع النشر في فلسطين، ودعم الكتاب الوطني والمؤلفين الفلسطينيين في شتى الحقول.

‎ وشملت الجولة زيارة جمعية إحياء الثقافة في منطقة اجديدة بحي الشجاعية في مدينة غزة، و"البيارة" الحديقة الثقافية لجمعية نوى في دير البلح في المحافظات الوسطى، وتأكيده على أهمية هذه التجارب الرائدة في احتضان المجتمع للفعل الثقافي، بالإضافة إلى زيارة بيت الصحافة ووكالة سوا الإخبارية، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.

‎واجتمع أبو سيف مع عدد من الكتّاب الشباب من مجموعة شغف الأدبية وملتقى قرطبة في جاليري غزة في تل الهوى، ومركز الخضر الثقافي في مقام سيدنا الخضر، وأكد أن الثقافة فعل إرادوي وجزء من الحياة، ودور الوزارة يكمن في تمكين ودعم المبدعين والمبدعات.

‎والتقى الوزير عدداً من المؤسسات المستفيدة من الصندوق الثقافي الفلسطيني ضمن الدورة الجديدة، ومجموعة من المؤسسات الشريكة للوزارة في غزة، ولقائه فرقة البيادر المسرحية في تل الهوى، واجتماعه مع نجوم الفن في غزة من الفنانين علي أبو ياسين وجواد حرودة، وزهير البلبيسي.

#وزارة الثقافة #عاطف ابو سيف

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