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الهباش يستقبل السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين

الأحد 06 ديسمبر 2020 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يستقبل السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين



رام الله /سما/

استقبل قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأحد، السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين طارق طايل، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة ومرحبا به في فلسطين .

وأكد قاضي القضاة خلال اللقاء على متانة العلاقة الفلسطينية المصرية، مشيداً بمواقف القيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية وكافة قطاعات وأطياف الشعب المصري الشقيق في دعم ومساندة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية .

بدوره شكر السفير طارق طايل الهباش على حسن الضيافة والإستقبال ، مؤكداً أن جمهورية مصر العربية كانت وستبقى على الدوام مساندة للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سبيل تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني وإنهاء الإحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك دعم جهود الرئيس في إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الداخلية .

#محمود الهباش #طارق طايل

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