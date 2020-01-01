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مسؤول:" الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل" ويكشف الجهة

الأحد 06 ديسمبر 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول:" الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل" ويكشف الجهة



وكالات

أكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، محمد حمد الكويتي، اليوم الأحد، أن "الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل".


وأشار الكويتي خلال مؤتمر في دبي، إلى أن "التطبيع مع إسرائيل، على سبيل المثال، جعل الإمارات هدفا بالفعل، لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين".

وأوضح أن "القطاع المالي مستهدف"، لافتا إلى أن "عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات زاد بشكل كبير بعد بدء جائحة فيروس كورونا".

وأردف قائلا: "إن كثيرا من الهجمات في المنطقة مصدرها إيران"، دون تحديد من يقف وراءها، ودون الخوض في التفاصيل، ودون ذكر ما إذا كان أي من تلك الهجمات حقق ناجحا، أو أي تفاصيل حول هوية منفذيها.

#الامارات #اسرائيل #دبي #التطبيع مع اسرائيل

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