انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة تعيين إناث بوزارة الداخلية بغزة

غزة /سما/

أعلن رئيس هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية بغزة، بهجت أبو سلطان عن انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة تعيين أفراد - إناث في الوزارة للعام 2020.

وقال أبو سلطان، في تصريح صحفي، إن عدد المتقدمات لوظيفة أفراد للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، بلغ 9 آلاف و 438 متسابقة، خلال الفترة التي تم فتح باب التسجيل فيها على مدار أسبوع واحد، (من الأحد 29 نوفمبر - السبت 5 ديسمبر 2020).

وأضاف أنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية "اختبارات اللياقة البدنية"، فور الانتهاء من متابعة طلبات المتقدمات للمسابقة خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن المسابقة تتضمن مراحل أخرى يتوجب على المتسابقات اجتيازها، وهي: اختبار الهيئة والمقابلة الشخصية، والفحص الطبي.

وذكر أبو سلطان أن اختيار الأعداد المطلوبة من المتسابقات سيتم بعد اجتياز كافة تلك المراحل، مُبيناً أن المسابقة تنتهي قانونياً بعد عام من تاريخ الإعلان عنها، وذلك وفق المادة 22/3 من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م.

وتابع: "سيتم إلحاق الإناث اللاتي يجتزن جميع الاختبارات بدورة تدريبية لمدة شهر ونصف، وأخذ الناجحات فيها برتبة جندي تحت الاختبار لمدة (6) شهور، وبتسوية على المؤهل العلمي (بحد أقصى ثانوية عامة)، على أن تكون الترقية بالأقدمية المطلقة ضمن فئة الأفراد.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية ، أعلنت عن فتح باب التسجيل لمسابقة تعيين أفراد - إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، ضمن خطة وزارة الداخلية؛ لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية.