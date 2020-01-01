الرجوب: نثمن الجهود المصرية المبذولة لتذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية

رام الله /سما/

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، طارق طايل، اليوم الأحد، على آخر المستجدات السياسية.

وهنأ الرجوب خلال اللقاء السفير طايل لمناسبة توليه مهامه سفيرا لمصر في فلسطين، آملا له التوفيق في مهمته الجديدة.

وأكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مشددا على حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.

واطلع الرجوب السفير طايل على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة الوطنية، مثمنا الجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية، وتذليل العقبات التي تقف في طريق إتمام المصالحة وتحقيق الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وطنية شاملة، تهدف لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.

بدوره، أكد السفير طايل موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وفقا للشرعية الدولية.

وجدد التأكيد على دعم مصر للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال انتخابات ديمقراطية ونزيهة.