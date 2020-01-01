الاحتلال يفرج عن طفلين جريحين من جنين بعد أن أمضيا في سجونه 3 سنوات

رام الله /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الطفلين الأسيرين أحمد سعيد زقزوق (17 عاما)، ومحمد فرحان فارس أبو مريم (17 عاما) من قرية الجديدة جنوب جنين، بعد أن أمضيا في سجونها ثلاث سنوات.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين أبو مريم وزقزوق بعد إطلاق النار عليهما وإصابتهما بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وكانا يبلغان من العمر في حينه 14 عاما، مضيفا أنه جرى الإفراج عنهما من سجن "مجدو".

وكان الأسير أبو زقزوق أصيب بعيار ناري في الركبة، فيما أصيب أبو مريم بالفخذ، قبل أن يتم اعتقالهما ونقلهما إلى مستشفى سجن الرملة حيث مكثا فيه مدة شهرين، ومن ثم نقلا إلى سجن "عوفر"، ومن ثم إلى "مجدو".