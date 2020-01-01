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سلطة الأراضي بغزة تمهل مواطنين ٤٨ ساعة لإزالة تعدياتهم

الأحد 06 ديسمبر 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الأراضي بغزة تمهل مواطنين ٤٨ ساعة لإزالة تعدياتهم



غزة /سما/

منحت سلطة الأراضي بقطاع غزة متعدين على أراضي حكومية مدة ٤٨ ساعة لإزالة تعدياتهم.

 وقالت سلطة الأراضي إن التعديات الواقعة في منطقة قيزان ابو رشوان شمال الخزان التركي هي تعديات حديثة وعبارة عن تحويطات وبيت قيد الانشاء لكل من درويش مصطفى درويش العتال وعطوة عطية عبدربه شمالي.

وبينت سلطة الأراضي أنها ستتعامل مع هذه التعديات بما ينص عليه القانون بالإزالة الفورية، ودعت المواطنين المتعدين لإزالة تعديهم بأيديهم للاستفادة مما وضعوه على الاراض الحكومية، مشيرة الى أن مساحة التعدي حوالي ٤٠٠م بمساحة ٢٠٠م لكل شخص.

وأكدت سلطة الأراضي أن طواقمها الميدانية تواصل عمليات التفتيش والمتابعة للأراضي الحكومية وتتعامل مع اي تعدي حديث وفقا للنظام المعمول به.

#غزة #سلطة الاراضي

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