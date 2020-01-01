  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلان عن موعد القرعة العلنية لقرض الزواج الحسن بغزة

الأحد 06 ديسمبر 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلان عن موعد القرعة العلنية لقرض الزواج الحسن بغزة



غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة – صندوق دعم الشباب الفلسطيني بغزة، عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل لإجراء قرعة القرض الحسن للزواج، على أن تجري القرعة في مقر الهيئة العامة للشباب والثقافة، عبر بث مباشر على صفحتي الهيئة وصندوق دعم الشباب على الفيس بوك، ضمن التعليمات الخاصة بمنع التجمعات ووفق الإجراءات الحكومية للوقاية من وباء "كورونا".

وأكد عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب أن الصندوق يحرص على تقديم خدماته رغم الظروف الصعبة التي تعيشها محافظات غزة، وبما يتلاءم مع إجراءات الوقاية من وباء "كرورنا"، مشيراً إلى أن الصندوق يسعى لتوفير المزيد من الخدمات وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق لتلبية الحاجة الكبيرة للشباب.

يذكر أن القرعة ستجري هذه الدورة للفئة العمرية من (28 – 35) عاماً، وهو الإجراء الذي اتخذته إدارة الصندوق لإتاحة الفرصة لهذه الفئة العمرية في دورة واحدة سنوياً، بينما تشمل الدورات اللاحقة الفئة العمرية الأقل من (22- 35) عاماً.

ويوفر القرض مبلغ (2000) دولار، تسدد شهرياً على أقساط بدون أي فوائد بقيمة (50) دولار، تخفيفاً على الشباب في ظل الظروف الصعبة.

#غزة #الشباب والرياضة #قروض الزواج #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الهلال السوداني وفايبرز الأوغندي بث مباشر في أبطال أفريقيا

اسعار العملات مقابل الشيكل

ملخص نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء محمد بن سلمان سرا

كيف تكتشف الفارق في فقدان حاسة الشم خلال فيروس كورونا والإنفلونزا ؟

شاهد .. مسلسل ضحايا حلال الجزء الأول الحلقة 1 الأولى والثانية 2

مقترح تركي هو الأول من نوعه لتسوية الخلافات مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: توقف المختبر المركزي عن اجراء فحوصات كورونا جراء نفاد مواد الفحص

-0--

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة:تسجيل 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1758 حالة

860x484 (2)

الجيش الإسرائيلي: عسقلان ستكون تحت نيران حماس و ستتعرض لضربات قاسية

860x484 (1)

سيتم مراعاة طلبة الثانوية .. تعليم غزة توضح تطورات المسيرة التعليمية ومن سيحصل على اجهزة "التابلت"