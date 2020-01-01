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الاحتلال ينقل الفتى مقبل من "هداسا" إلى "مجدو" ويعقد له جلسة محكمة في "عوفر"

الأحد 06 ديسمبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينقل الفتى مقبل من "هداسا" إلى "مجدو" ويعقد له جلسة محكمة في "عوفر"



رام الله /سما/

نقلت إدارة سجون الاحتلال المعتقل الفتى محمد منير مقبل (16 عامًا)، من مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، إلى سجن "مجدو"، بعد إجراء عملية جراحية له يوم الأربعاء الماضي، تم خلالها زرع بلاتين في فكه السفلي الأيسر، وفق ما ذكر نادي الأسير.

وبين في بيان له اليوم الأحد، أن الفتى مقبل وهو من مخيم العروب، اعتقلته قوات الاحتلال في تاريخ الـ29 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أثناء ذهابه إلى مدرسته، وتعرض بعد عملية اعتقاله للضرب المبرّح ما تسبب بكسر في فكه السفلي الأيسر، وإصابته برضوض في جسده.

يُشار إلى أن جلسة محكمة ستُعقد له اليوم في "عوفر"، علماً أن جلسة سابقة عُقدت له تم فيها تمديد اعتقاله حتى اليوم.

#السجون الاسرائيلية #مستشفى هداسا #اسرائيل #الاسرى الفلسطينيين

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