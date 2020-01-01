الحكومة الكويتية تستقيل عقب الانتخابات البرلمانية

الكويت /سما/

قدم رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الصباح ، الأحد، استقالة حكومته، إلى أمير البلاد، نواف الصباح، في خطوة دستورية بعد تشكيل مجلس الأمة الجديد، والتي أعلنت نتائجه في وقت سابق اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن "رئيس الوزراء رفع استقالة الحكومة خلال استقبال أمير البلاد له بقصر بيان، اليوم".

وأصدر أمير الكويت، أمرا أميريا بقبول الاستقالة.

وتأتي الاستقالة عقب انتخابات مجلس الأمة، التي تم إجراؤها، أمس، وأعلنت نتائجها، اليوم ، وحملت تغييرا بنسبة 62 بالمئة.

وتشكلت الحكومة الأخيرة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.