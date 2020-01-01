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اغلاق 161 محلا ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية بغزة

الأحد 06 ديسمبر 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغلاق 161 محلا ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية بغزة



غزة /سما/

 أغلقت المباحث العامة 161 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 39 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 58 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

ولفتت إلى أنها أوقفت 104 مواطنين مخالفين لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم.

فيما، أنهت المباحث 17 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت إدارة شرطة المرور والنجدة 292 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، واحتجزت 24 مركبة مخالفة.

وحررت إدارة المرور 105 مخالفات بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، خلال 24 ساعة الماضية.

#غزة #المباحث العامة #اغلاق #فيروس كورونا

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