إغلاق 5 مدارس ومديريتي العمل والزراعة في نابلس بسبب كورونا

نابلس /سما/

أعلنت محافظة نابلس، اليوم الأحد، عن إغلاق خمس مدارس بشكل كامل، ومديريتي العمل والزراعة لمدة 24 ساعة، بسبب اكتشاف إصابات في فيروس "كورونا".

وأوضحت المحافظة في بيان صادر عنها، أنه جرى تحرير 10 مخالفات بحق المركبات العمومية والخاصة المخالفة لبروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا، وتحرير 133 مخالفة بحق أشخاص مخالفين لعدم التزامهم بالبروتوكول الصحي.

وأشارت إلى أن فرق التفتيش قامت ببعض الجولات الميدانية على العديد من المنشآت والمقاهي والمطاعم والمدارس في القرى والمدينة والمخيمات.

يذكر أنه جرى تسجيل 238 إصابة في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية بعد إجراء 767 فحصا، حيث بلغت نسبة الإصابات 31%.