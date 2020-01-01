اسرائيل: كابينيت كورونا يبحث اغلاق المعابر مع السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة /سما/

يدرس كابنيت كورونا الاسرائيلي اغلاق المعابر مع السلطة الفلسطينية.

وقد تباحثوا في الاسابيع الماضية في ضرورة الانتباه لانتقال كورونا من الضفة لداخل الخط الاخضر. ولكن موقع واللا العبري قال ان الفيروس ينتقل من تركيا وليس من الاراضي الفلسطينية.

وعليه فان اجهزة الامن في اسرائيل تبحث فكرتين : اما فحص القادمين من الاراضي الفلسطينية عبر نقاط فحص كورونا او فرض اغلاق عسكري.

وأجرى وزير الجيش بني غانتس مشاورات وأصدر تعليمات لبحث إمكانية الإغلاق أو وضع نقاط فحص عند مداخل المعابر.

وبحسب تقديرات امنية اسرائيلية ​​، فإن فكرة وضع نقاط فحص على مداخل المعابر غير مجدية، حيث يمر العمال عبر البوابات في ساعات الصباح الباكر للوصول إلى أماكن العمل وفي وقت معقول.

وطبقا للتقرير فان فكرة الإغلاق تواجه أيضًا صعوبات ، حيث تعتبر اسرائيل مشغل هام جدا للفلسطينيين كذلك فإن اتخاذ قرار اغلاق المعابر قد يضر بالعديد من الصناعات ، وأبرزها قطاع البناء - حيث يدخل أكثر من 60 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل كل يوم.

بالإضافة إلى ذلك ، قدمت مؤسسة الجيش تقديرًا إلى غانتس بأن سياسة الاغلاق قد تزيد التوترات الأمنية ، بعد الصعوبات الاقتصادية في ألاراضي الفلسطينية. وقدرت المصادر أنه إذا فرضوا حصارًا على إسرائيل ، فسيكون من السهل شرح أسباب منعهم للفلسطينيين من الوصول إلى إسرائيل.

قي المقابل ليس لدى وزارة الصحة الاسرائيلية معلومات مؤكدة بان سبب انتشار الفيروس ناجم عن دخول العرب الاسرائيليين إلى اراضي السلطة الفلسطينية أو دخول العمال الفلسطينيين ، لكن عادة ما يكون العمال في مناطق محدودة في مواقع البناء ولا يدخلون المدن.