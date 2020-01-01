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"نتنياهو يعمل لمصالحه الشخصية".. غانتس: إسرائيل تتجه إلى انتخابات جديدة

الأحد 06 ديسمبر 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نتنياهو يعمل لمصالحه الشخصية".. غانتس: إسرائيل تتجه إلى انتخابات جديدة



القدس المحتلة /سما/

لمح وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء أمس السبت، إلى أنه من شبه المؤكد أن الكنيست ستُحل قريبًا وستُجرى انتخابات جديدة.
 
وفي تصريح للقناة 13 العبرية، انتقد غانتس بشدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوضعه مصالحه الخاصة قبل مصالح البلاد، واستبعاد حزب "كاحول لفان" من العمليات الحكومية وتصرفه كما لو أن الحكومة تدار من قبل حزب "الليكود" فقط الذي ينتمي إليه وليس من خلال الائتلاف.
 
وأشار غانتس، إلى أن نتنياهو "أهدر ستة أشهر من ثقة الجمهور"، وأضاف قائلًا: "نحن نتجه لإجراء انتخابات جديدة لأنه اختار أن يأخذنا إلى هناك، عندما وضع مشاكله على مصالح البلاد".
 
ولفت غانتس إلى أن "البلاد لا تحتاج إلى انتخابات، لكن نتنياهو لم يفعل شيئًا لتجنبها"، متهمًا إياه بالضلوع في "التلاعب والكذب"، على حد قوله.
 
ومن جهة أخرى استبعد غانتس التصويت على ميزانية 2020 كما يطالب نتنياهو، بدلًا من التصويت على ميزانية 2021 في الوقت نفسه، وفقًا لاتفاق الائتلاف الموقع بين "الليكود" و"كاحول لفان" أبريل/ نيسان المنصرم.
 
وفي حال تم اعتماد ميزانية عام 2021، فلن يكون لدى بنيامين نتنياهو أي وسيلة لتجنب اتفاق التناوب المخطط له وسيتعين عليه التنازل عن منصبه كرئيس للحكومة لبيني غانتس في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.

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