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شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأحد 06 ديسمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت ، تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.



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وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تسجيل 5 حالات وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2570 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بوفاة 5 مواطنين، في حين تم تسجيل 623  حالة تعافٍ من بين المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 25121  إصابة، بينها 10591 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 14391 حالة، وعدد الوفيات لـ 139 حالة.

وذكرت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى يبلغ 375  حالة ومنها اجمالي الحالات الخطيرة 157 حالة.

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