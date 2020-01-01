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الاحتلال الاسرائيلي يدرس اغلاق المعابر مع السلطة الفلسطينية

الأحد 06 ديسمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يدرس اغلاق المعابر مع السلطة الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية ان ما يعرف باسم "كابنيت" كورونا الاسرائيلي يدرس اغلاق المعابر مع السلطة الفلسطينية. 

  وقال موقع "واللا" العبري انه المجتمعين تباحثوا في الاسابيع الماضية في ضرورة الانتباه لانتقال كورونا من الضفة لداخل اسرائيل ا  ان مصادر أمنية اسرائيلية قالت "ان الفيروس ينتقل من تركيا وليس من الاراضي الفلسطينية وعليه فان اجهزة الامن في اسرائيل تبحث فكرتين  اما فحص القادمين من الاراضي الفلسطينية عبر نقاط فحص كورونا او فرض اغلاق عسكري".   

وأجرى وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس مشاورات وأصدر تعليمات لبحث إمكانية الإغلاق أو وضع نقاط فحص عند مداخل المعابر.    وبحسب تقديرات امنية اسرائيلية ​​فإن فكرة وضع نقاط فحص على مداخل المعابر غير مجدية، حيث يمر العمال عبر البوابات في ساعات الصباح الباكر للوصول إلى أماكن العمل وفي وقت معقول. 

  وطبقا للتقرير فان فكرة الإغلاق تواجه أيضًا صعوبات  حيث تعتبر اسرائيل مشغل هام جدا للفلسطينيين كذلك فإن اتخاذ قرار اغلاق المعابر قد يضر بالعديد من الصناعات  وأبرزها قطاع البناء - حيث يدخل أكثر من 60 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل كل يوم.   

بالإضافة إلى ذلك  قدمت مؤسسة الجيش تقديرًا إلى غانتس بأن سياسة الاغلاق قد تزيد التوترات الأمنية بعد الصعوبات الاقتصادية في ألاراضي الفلسطينية. 

#اسرائيل #اغلاق الضفة #كورونا #كورونا تركيا

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