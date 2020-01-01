  1. الرئيسية
  2. الصحة

علماء يطورون مادة نانوية جديدة لتوصيل الدواء لعلاج السرطان بدقة

الأحد 06 ديسمبر 2020 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يطورون مادة نانوية جديدة لتوصيل الدواء لعلاج السرطان بدقة



وكالات / سما /

طور باحثون من معاهد صينية وجامعة كولومبيا مادة نانوية جديدة يمكن أن تكون بمثابة ناقل للأدوية المضادة للسرطان، ما يمثل استراتيجية واعدة لتوصيل الدواء بدقة أثناء علاج السرطان.

ويذكر أن حوامل الدواء مركبات تستطيع ارتباطها بجزيئات دواء لأجل توصيلها إلى الأهداف.

وأظهرت نتائج التجارب التي أجريت على الحيوانات، ونشرت في مجلة (المواد المتقدمة) الدولية الشهر الماضي، أن المادة النانوية التي تحتوي على غشاء خلية ورم ملفوف حول سطحها يمكن أن توجه بدقة أدوية العلاج الكيميائي إلى الأورام.

وقال دونغ ون في الباحث الرئيسي من معهد سوتشو للهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم يوم الأربعاء إن المكونات الرئيسية للمادة الجديدة هي السيلينيوم وثاني أكسيد السيليكون، والتي يمكن أن تتحلل تحت إشعاع الأشعة السينية.

في ظل المستويات المنخفضة من الإشعاع بالأشعة السينية، تستطيع المادة الجديدة إطلاق الدواء بشكل مضبوط. وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران المصابة بسرطان الثدي أن استخدام حاملة الأدوية النانوية يمكن أن يضاعف من كفاءة علاج الورم ويقلل بشكل كبير من الآثار الجانبية السامة عند مقارنته بالعلاج الكيميائي التقليدي.

وقال شاو دان باحث من جامعة جنوبي الصين ومقرها قوانغتشو والذي شارك أيضا في الدراسة: "وجدنا أيضا من خلال التجارب أن حامل الأدوية النانوية تسبب في استجابات مناعية خاصة بالورم، مما يشير إلى أنه لا يمكن أن يقتل الأورام فحسب، بل يمكنه أيضا المساعدة في منع انتشار ورم خبيث".

#علماء #السرطان #علاج

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الهلال السوداني وفايبرز الأوغندي بث مباشر في أبطال أفريقيا

تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية 2020 على نايل سات

اسعار العملات مقابل الشيكل

ملخص نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء محمد بن سلمان سرا

كيف تكتشف الفارق في فقدان حاسة الشم خلال فيروس كورونا والإنفلونزا ؟

شاهد .. مسلسل ضحايا حلال الجزء الأول الحلقة 1 الأولى والثانية 2

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: توقف المختبر المركزي عن اجراء فحوصات كورونا جراء نفاد مواد الفحص

-0--

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة:تسجيل 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1758 حالة

860x484 (2)

الجيش الإسرائيلي: عسقلان ستكون تحت نيران حماس و ستتعرض لضربات قاسية

860x484 (1)

سيتم مراعاة طلبة الثانوية .. تعليم غزة توضح تطورات المسيرة التعليمية ومن سيحصل على اجهزة "التابلت"