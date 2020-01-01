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شاهد .. الدباغ يواصل ظهوره اللامع في الدوري الكويتي

الأحد 06 ديسمبر 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. الدباغ يواصل ظهوره اللامع في الدوري الكويتي



الكويت / سما /

قاد الدولي الفلسطيني عدي الدباغ فريقه اليرموك للتعادل مع نظيره القادسية (3-3), ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الكويتي.

وسجل الدباغ الهدف الأول لليرموك ضد منافسه القادسية, ناهيك عن ظهوره القوي في اللقاء بشكل عام, مؤكدا أنه إضافة قوية للفريق.

ويلعب النجم الفلسطيني مع اليرموك معارا من نظيره القادسية, وهو ثاني هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 3 أهداف, ناهيك عن صناعته هدفا واحدا.

يشار إلى أن الدباغ يعدّ أحد أفضل النجوم الشابة في فلسطين, وهو من أبناء نادي هلال القدس في دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

#الدوري الكويتي #عدي الدباغ #اليرموك #القادسية

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