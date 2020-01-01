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وزيرة الصحة:تسجيل 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1758 حالة

الأحد 06 ديسمبر 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة:تسجيل 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1758 حالة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل (1)، جنين (2)، رام الله والبيرة (3)، طوباس (1)، طولكرم (1)، بيت لحم (2)، نابلس (1)"  قطاع غزة (5) حالات وفاة، مدينة القدس (1).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (247)، جنين (149)، نابلس (246)، طولكرم (102)، رام الله والبيرة (179)، سلفيت (37)، قلقيلية (24)، طوباس (51)، بيت لحم (138)، ضواحي القدس (34)، أريحا والأغوار (7)، قطاع غزة (726)، مدينة القدس (393 خلال الأيام الثلاثة الماضية).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (125)، جنين (119)، نابلس (166)، طولكرم (39)، رام الله والبيرة (70)، سلفيت (47)، طوباس (58)، بيت لحم (180)، قلقيلية (91)، أريحا والأغوار (19)،  قطاع غزة (623)، مدينة القدس (221).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 69 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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