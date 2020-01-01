أبو سيف يؤكد أهمية تعزيز المشهد الثقافي في قطاع غزة

أكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف، أهمية تعزيز المشهد الثقافي في قطاع غزة، من خلال احتضان الأعمال الإبداعية للعاملين في شتى الحقول الثقافية، ودعم المؤسسات والمراكز الثقافية والعمل المشترك للنهوض بها وتطويرها.
جاء ذلك في ختام جولته التفقدية لعدد من المؤسسات والمرافق الثقافية في قطاع غزة، واطلاعه على برامجها وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها.
وتفقد أبو سيف عددا من دور النشر المحلية في القطاع أبرزها دار اليازجي، ومكتبة سمير منصور، ومكتبة الشروق ودار الكلمة، مؤكدا سعي الوزارة الدائم لدعم وتشجيع قطاع النشر في فلسطين ودعم الكتاب الوطني والمؤلفين الفلسطينيين في شتى الحقول.
وشملت الجولة زيارة جمعية إحياء الثقافة في منطقة جديدة بحي الشجاعية في مدينة غزة، و"البيارة" الحديقة الثقافية لجمعية نوى في دير البلح في المحافظات الوسطى، وتأكيده على أهمية هذه التجارب الرائدة في احتضان المجتمع للفعل الثقافي، إضافة إلى زيارة بيت الصحافة ووكالة سوا الإخبارية ونقابة الصحفيين.
واجتمع الوزير أبو سيف مع عدد من الكتّاب الشباب من مجموعة شغف الأدبية وملتقى قرطبة في جاليري غزة في تل الهوى، ومركز الخضر الثقافي في مقام سيدنا الخضر.
والتقى الوزير عددا من المؤسسات المستفيدة من الصندوق الثقافي الفلسطيني ضمن الدورة الجديدة، ومجموعة من المؤسسات الشريكة للوزارة في غزة، والتقى فرقة البيادر المسرحية في تل الهوى، وعددا من الفنانين.