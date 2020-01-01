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أبو سيف يؤكد أهمية تعزيز المشهد الثقافي في قطاع غزة

الأحد 06 ديسمبر 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف، أهمية تعزيز المشهد الثقافي في قطاع غزة، من خلال احتضان الأعمال الإبداعية للعاملين في شتى الحقول الثقافية، ودعم المؤسسات والمراكز الثقافية والعمل المشترك للنهوض بها وتطويرها.

‎جاء ذلك في ختام جولته التفقدية لعدد من المؤسسات والمرافق الثقافية في قطاع غزة، واطلاعه على برامجها وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها.

‎وتفقد أبو سيف عددا من دور النشر المحلية في القطاع أبرزها دار اليازجي، ومكتبة سمير منصور، ومكتبة الشروق ودار الكلمة، مؤكدا سعي الوزارة الدائم لدعم وتشجيع قطاع النشر في فلسطين ودعم الكتاب الوطني والمؤلفين الفلسطينيين في شتى الحقول.

‎وشملت الجولة زيارة جمعية إحياء الثقافة في منطقة جديدة بحي الشجاعية في مدينة غزة، و"البيارة" الحديقة الثقافية لجمعية نوى في دير البلح في المحافظات الوسطى، وتأكيده على أهمية هذه التجارب الرائدة في احتضان المجتمع للفعل الثقافي، إضافة إلى زيارة بيت الصحافة ووكالة سوا الإخبارية ونقابة الصحفيين.

‎واجتمع الوزير أبو سيف مع عدد من الكتّاب الشباب من مجموعة شغف الأدبية وملتقى قرطبة في جاليري غزة في تل الهوى، ومركز الخضر الثقافي في مقام سيدنا الخضر.

‎والتقى الوزير عددا من المؤسسات المستفيدة من الصندوق الثقافي الفلسطيني ضمن الدورة الجديدة، ومجموعة من المؤسسات الشريكة للوزارة في غزة، والتقى فرقة البيادر المسرحية في تل الهوى، وعددا من الفنانين.

#عاطف أبو سيف #غزة #قطاع غزة

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