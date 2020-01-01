يورجين كلوب يُحدد الفريق المرشح للفوز بلقب البريميرليج

وكالات / سما /

شرح مدرب ليفربول الإنجليزي يورجين كلوب سبب ترشيح تشيلسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي ، حيث يجلس الفريق الأزرق على صدارة جدول الترتيب بعد الفوز على ليدز يونايتد في ستامفورد بريدج أمس السبت.

أوضح كلوب مدرب ليفربول أن تشيلسي يعتبر المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب البريمرليج وأنهم يلعبون وكأنهم فائزين باللقب.

فاز الليفر بالدوري الموسم الماضي لأول مرة منذ 30 عاماً بعد أن شق طريقه بنجاح واستحقاق طوال الموسم الفائت ولكنه وجد صعوبات كبيرة على مستوى الإصابات في مطلع الموسم الجديد.

يحتل الليفر المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الآن بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي متصدر الدوري لكن لديه مباراة مؤجلة.

وعن تشيلسي قال المدرب الألماني في تصريحاته: “إذا شاهدت مباريات كرة القدم بالوقت الحالي تدرك أن تشيلسي المرشح الأول..لديهم قائمة كبيرة، لاعبون رائعون يلعبون بشكلٍ جيد معاً بعد بداية سيئة وهم متحفزين”.

استطرد: “لا أشعر أننا كليفربول نطارد أي شخص في الوقت الحالي أو أن هناك من يطاردنا..الضغط موجود بالنسبة لنا ولكن الأمر يتعلق بمدى تفكيرك في هذا الضغط لنكن صادقين”.

ويعاني ليفربول من إصابات كبيرة أبرزها في خط الدفاع حيث يبتعد فيرجيل فان دايك وألكساندر آرنولد وجو جوميز عن الفريق الأحمر.