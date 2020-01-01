الرملة: العثور على جثة شابة واعتقال زوجها

القدس المحتلة / سما /

عُثر على جثة امرأة في منزل بمدينة الرملة، واعتقلت زوجها وامرأة للتحقيق في ملابسات الوفاة.

وجاء في التفاصيل، إن الشرطة تحقق في ملابسات وفاة شابة (24 عاما)، عُثر عليها داخل منزل في مدينة الرملة، أمسِ السبت.

واعتقلت قوات من شرطة الاحتلال التي وصلت إلى المكان زوجها (59 عاما) وامرأة أخرى (52 عاما) وجدا في المنزل في ذات الوقت.

وجرى نقل جثة المرأة إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير، للتحقيق ومعرفة أسباب الوفاة.

هذا، وقررت محكمة الصلح تمديد اعتقال الزوج لمدة ثلاثة أيام على ذمة التحقيق.