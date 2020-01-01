هل سيخلف زيدان "بيرلو" في تدريب فريق يوفنتوس ؟

وكالات / سما /

دخل المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان، على رادار نادي يوفنتوس كخليفة محتمل للمدير الفني الحالي أندريا بيرلو.

وقاد زيدان ريال مدريد، أمس السبت، للفوز على إشبيلية بهدف نظيف في الدوري الإسباني، إلا أنه يمر بمرحلة حرجة مع النادي الملكي هذا الموسم إذ يتخلف عن متصدر المسابقة المحلية أتلتيكو مدريد بـ 6 نقاط، فيما ينتظره مباراة مصيرية في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يحتاج فيها إلى الفوز للتأهل إلى دور الـ 16، بينما قد تعني الهزيمة فيها وتوديع البطولة الإطاحة بزيدان من تدريب الفريق.

ويتابع يوفنتوس عن كثب مصير لاعبه السابق والمدرب الحالي للميرينجي ويأمل في الحصول أخيرًا على الفرصة التي انتظرها طويلًا بالحصول على خدمات زيدان، في حالة عدم استمرار أندريا بيرلو في قيادة الفريق، حسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي.

وكان زيدان أحد المرشحين لتدريب يوفنتوس خلال السنوات الأخيرة، ورغم ثقة إدارة السيدة العجوز في المدرب الحالي بيرلو، إلا أنها قد تضع حدًا لتجربته نهاية الموسم الجاري إذا لم ينجح في تحقيق النتائج المرجوة وحينها سيكون التعاقد مع زيدان حلم يتحول إلى حقيقة.