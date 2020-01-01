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خطة نيمار لإخضاع ناديه للتعاقد مع ميسي

الأحد 06 ديسمبر 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة نيمار لإخضاع ناديه للتعاقد مع ميسي



وكالات / سما /

يرغب نجم فريق باريس سان جيرمان نيمار في اللعب بجوار صديقه واسطورته المفضلة ليونيل ميسي، الموسم القادم مجددًا، كما صرح الأربعاء الماضي، ولتحقيق ذلك وضع البرازيلي المميز خطة لإجبار ناديه باريس سان جيرمان على ضم البولجا ميسي.

وحسب موقع Le10 Sport الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان ينتظر اتخاذ نيمار لقرار النهائي بشأن تجديد عقده مع النادي والذي يمتد حتى صيف 2022.

وأشار التقرير الفرنسي إلى وضع نيمار شرطًا لباريس سان جيرمان من أجل الموافقة على تجديد عقده والاستمرار في حديقة الأمراء لما بعد 2022، وهو التوقيع مع ليونيل ميسي، إذ لن يستمر البرازيلي في النادي الباريسي إذا لم يستطع الأخير إقناع ميسي بالانضمام إلى صفوفه.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف القادم، ويحق له البدء في التفاوض مع أي ناد يريده بداية من شهر يناير القادم، فيما تحيط علامات الاستفهام بمستقبله عقب طلبه الرحيل سابقًا عن البلوجرانا الصيف الماضي.

وتؤكد التقارير الإسبانية إلى أن النجم الأرجنتيني لن يتخذ قراره النهائي حول مستقبله إلا بعد انتخاب رئيس جديد للنادي والاطلاع على مشروعه، فيما تبقى الأزمة الاقتصادية التي يعيشها برشلونة عاملًا مؤثرًا، إذ لن يستطع النادي تقديم عرض مالي للاعب يمكنه منافسة أندية أخرى كباريس سان جيرمان.

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