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مقترح تركي هو الأول من نوعه لتسوية الخلافات مع "إسرائيل"

الأحد 06 ديسمبر 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقترح تركي هو الأول من نوعه لتسوية الخلافات مع "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأحد، إنه بعد سنوات من المواجهة الدبلوماسية الحادة بين "إسرائيل" وتركيا، فإن إشارات تصدر من الجانب التركي تؤكد على نية تركيا تسوية الخلافات الدبلوماسية والارتقاء بمستوى العلاقة.

وأضاف الصحيفة أن إحدى الإشارات الواضحة على ذلك، هو الاقتراح الذي سينشره الأدميرال جهاد يايجي، مساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدًا الاثنين، وهو الأول من نوعه لتنظيم الحدود الاقتصادية البحرية بين تركيا و"إسرائيل" على حساب قبرص. 

وأوضحت الصحيفة أن المقال سينشر في مجلة "تركي سكوب" الإسرائيلية الصادرة عن مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب، وهي خطوة تشير في حد ذاتها إلى الرغبة في إنهاء التوتر مع "إسرائيل".

وعلمت "إسرائيل اليوم" أن هذه هي المرة الثانية التي يبدي فيها الأتراك رغبتهم في التوصل إلى اتفاق في مجال الطاقة مع "إسرائيل". قبل أربعة أشهر، وجهت أنقرة رسالة واضحة إلى تل أبيب حول رغبتها في فتح محادثات حول هذه القضية. 

وفق الصحيفة، يأتي الاقتراح التركي بعد تقرير نشر الأسبوع الماضي في وسائل الإعلام التركية المقربة من أردوغان عن محادثات سرية بين ممثلي الموساد ونظرائهم الأتراك. وبحسب التقرير، أعرب مقربون من أردوغان عن توجههم لتنظيم العلاقات مع "إسرائيل". 

ويعد البروفيسور يايجي، الذي يرأس معهد دراسة الإستراتيجية البحرية والعالمية في جامعة بهجة شهير، شخصية مرجعية بالنسبة للأتراك.

#تركيا #اسرائيل #خلافات #تسوية الخلافات

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